В Петербурге подтвердили 1093 случая коронавируса за прошедшие сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировали 14 207 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 394, а сумели поправиться 13 935 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 1818 новых больных, в Петербурге – 1093, в Подмосковье – 801. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 1497 человек и скончалось 49.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.