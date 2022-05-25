Спад по ковиду продолжается

«Питерец.ру» снижение заболеваемости ковидом стало устойчивой тенденцией. Мы видим, как количество вновь заразившихся продолжает сокращаться. Например, за минувшие сутки в Северной столице выявлено 304 новых случая коронавирусной инфекции. Продолжает снижаться и смертность, что тоже является положительным моментом.

Однако Петербург продолжает лидировать среди российских регионов. Пока еще в городе на Неве выявляется больше положительных тестов по ковиду. Так что дела не настолько хороши, как могли бы быть. Просто сейчас наблюдается общий спад заболеваемости. Но мы не знаем, последует ли очередной подъем. Специалисты здесь дают различные прогнозы.

Напоминаем, что за время пандемии ковидом переболели 1,5 млн петербуржцев. Их них скончалось 33763 человека. Уровень коллективного иммунитета сейчас составляет 53%.