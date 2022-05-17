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Питерец.ру » Общество » Давайте снимем маски

Давайте снимем маски

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48
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
Власти Петербурга хотят отменить масочный режим

«Питерец.ру» отмечает, что в городе на Неве продолжает действовать масочный режим. При этом во многих других городах и регионах он отменен. Поэтому давно высказываются мысли, что это требование необходимо отменить и в Петербурге. Тем более, статистика по коронавирусу идет на спад.

Сейчас в Северной столице санитарные ограничения по ковиду должны продлиться до 15 июня. Однако губернатор Беглов считает, что их необходимо снять. Для этого он обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

По мнению градоначальника, такой шаг сейчас сделать можно. При этом ношение масок нужно оставить как рекомендательную меру. В местах скопления людей эти средства защиты станут серьезными помощниками.

Посмотрим, какова будет ответная реакция со стороны Роспотребнадзора. Попова может снять ограничения или оставить.

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