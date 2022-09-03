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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти росгвардейцы приняли участие во Всероссийской видеоакции «Наследники Победы»

В Ленобласти росгвардейцы приняли участие во Всероссийской видеоакции «Наследники Победы»

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Опубликовал: Питерец
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Росгвардия
В Ленинградской области росгвардейцы приняли участие во Всероссийской видеоакции «Наследники Победы»

Военнослужащие дислоцированной в Ленинградской области 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие во Всероссийской патриотической видеоакции «Наследники Победы». Солдаты прочитали воспоминания военного разведчика Германа Константиновича Симонова (1920-2018), боевой путь которого начался на Финской войне и продолжился на фронтах Великой Отечественной войны.
В Росгвардии свято чтут подвиг воинов правопорядка и всех защитников Отечества, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, разгромивших остатки нацистских войск в освобожденной Европе и сокрушивших милионную квантунскую армию на Дальнем Востоке. Восхищаются доблестью и героизмом нашего народа, прошедшего тяжелейшие испытания и сумевшего победить в самой страшной войне в истории человечества.
Чтобы передать эту память поколениям Росгвардия 3 сентября в день 77-летия окончания Второй мировой войны организовала Всероссийскую патриотическую видеоакцию «Наследники Победы».
Военнослужащие и сотрудники ведомства из разных уголков многонациональной России записали короткие сюжеты с воспоминаниями фронтовиков. Простые и пронзительные слова участников тяжелейших боев напоминают о бесценной жертве, которую наш народ положил на алтарь Победы. Каждый отрывок уникален. В них боль утраты родных и друзей, бесстрашие перед лицом врага, отчаянное мужество и решимость в бою.
Акция начинается в старейшем соединении войск национальной гвардии — Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского с трогательного стихотворения поэтессы и фронтовика Юлии Друниной, посвященного ветеранам. Сквозь города и разделяющие их километры она проносится через все страну от западных рубежей до Алтайских гор. Голосами росгвардейцев рассказывает об освобождении Украины и Крыма, боях под Калачем-на-Дону и Ростовом, сражениях за Сталинград и Берлин. Завершается проект символически на Дальнем Востоке, как регионе окончания Второй мировой войны.
Сюжеты акции размещены в сети Интернет и доступны на страницах ведомства в социальных сетях.

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