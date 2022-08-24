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Питерец.ру » Общество » В Петербурге растет число заразившихся коронавирусом детей

В Петербурге растет число заразившихся коронавирусом детей

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге растет число заразившихся коронавирусом детей

Северная столица продолжает демонстрировать сомнительные «достижения» по количеству ежесуточно выявляемых случаев заражений коронавирусом.

По информации оперштаба, за последние сутки коронавирус подтвердился у 4 406 человек, 2593 человека находятся в стационарах. Скончалось от осложнений за сутки 20 человек. При этом растет число заразившихся коронавирусом детей.

«COVID-19 сейчас у детей очень летучий и очень злой, отмечается высокая температура до 40 с лихорадкой, гриппоподобный симптом с головной болью, интоксикацией», рассказала заведующая инфекционным приемным отделением Детской городской больницы №5 имени Филатова Тамара Доник.

В Петербурге растет число заразившихся коронавирусом детей

Петербуржские врачи также предупреждают, что у болезни еще и появились новые симптомы, теперь признаки интоксикации сильнее выражены, чем обычный кашель и насморк. Неизменной остается слабость, которая сопровождает течение болезни.

При этом петербуржцы не спешат выполнятьрекомендации губернатора Александра Беглова по поводу ношения масок в общественных местах. У горожан и нет особых причин доверять словам губернатора, ведь раньше СМИ уличали команду губернатора в вероятном преуменьшении статистики по заболевшим.

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