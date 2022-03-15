А у нас маски не отменили

Противоковидные мероприятия в целом являются одинаковыми в различных регионах. Однако эти меры могут несколько отличаться. Данный факт необходимо учитывать. Например, если в одном месте снимают какие-то ограничения, это не значит, что таковые тут же отменяются в другом.

Так мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим. Теперь в столице необязательно использовать эти средства индивидуальной защиты. Но в Петербурге никаких изменений применительно к маскам не произошло. Здесь все остается как прежде.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов напомнил горожанам о необходимости ношения масок. Напоминаем, что в городе на Неве продолжает снижаться количество заболевших. Но снятие ограничений происходит по согласованию с санитарным врачом. Маски в городе пока не отменяют.