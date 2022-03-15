ента новостей

09:11
Импортозамещение лекарств ускорят
08:30
Модернизация продолжается
07:56
А у нас маски не отменили
00:07
Матч-триллер баскетбольного «Зенита» и ПБК ЦСКА, итог – минимальное поражение петербуржцев
15:06
Лекция на тему: "Крым в истории Российской империи" в Историческом парке
14:09
На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП
13:30
Корабелка встречает «Весну на Лоцманской»
13:18
В Ленобласти после пожара в квартире нашли погибшего
13:11
В Петербурге на пожаре погибли женщина и ребенок
11:33
В Петербурге состоится фестиваль военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии
11:28
Работы по ремонту деформационного шва на КАД завершены досрочно
10:52
В Ленобласти парень во время ссоры сбросил девушку с балкона на четвертом этаже
09:53
Больных ковидом стало меньше
09:02
Беглов теперь и в «Телеграме»
08:16
Беглов поддержал Тимощука
11:03
Жалуются на дорожную пыль
10:18
«Инстаграмма» не будет
09:35
Чего они добиваются санкциями?
10:30
Ковидные ограничения смягчают
09:19
Губернатор встретился с бизнесменами
08:33
Студенты хотят в Петербург
01:07
Три клуба КХЛ не смогли выиграть ни одного матча в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, среди них и соперник СКА
17:03
ООО «Транснефть – Балтика» помогло провести первенство СЗФО России по боксу среди юниоров
09:04
В «Макдональдс» уходят?
08:29
Национализация – это правильно!
07:52
ПМЭФ-2022 состоится
10:16
А у нас в квартире газ, а у вас?
09:38
Подростки тоже прививаются
08:57
Заводы Fazer остаются
01:37
ФИФА: Польша без игры с Россией проходит в следующий раунд отбора на ЧМ – 2022
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » А у нас маски не отменили

А у нас маски не отменили

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
graty.me
В Петербурге все еще остается масочный режим

Противоковидные мероприятия в целом являются одинаковыми в различных регионах. Однако эти меры могут несколько отличаться. Данный факт необходимо учитывать. Например, если в одном месте снимают какие-то ограничения, это не значит, что таковые тут же отменяются в другом.

Так мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим. Теперь в столице необязательно использовать эти средства индивидуальной защиты. Но в Петербурге никаких изменений применительно к маскам не произошло. Здесь все остается как прежде.

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов напомнил горожанам о необходимости ношения масок. Напоминаем, что в городе на Неве продолжает снижаться количество заболевших. Но снятие ограничений происходит по согласованию с санитарным врачом. Маски в городе пока не отменяют.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-05-2020, 08:48
Введут масочный режим
14-07-2020, 09:37
Беглов о росте заболеваемости
7-08-2020, 07:53
Уличные мероприятия возвращаются
30-10-2020, 09:47
Петербуржцы за маски
30-01-2021, 19:45
Послабление ограничений началось
26-05-2020, 08:55
Беглов оставил ограничения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
90
Вчера, 14:09
На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП
0
664
24-02-2022, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
1 115
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
1 157
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
Наверх