В чем проявляются новые версии ковида?

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас в Петербурге наблюдается подъем заболеваемости ковидом. Однако ситуация находится под контролем властей. Медицинские работники тоже справляются с имеющейся нагрузкой.

Инфекционист Евгений Тимаков сообщил о симптомах новых вариаций штамма «омикрон». По словам специалиста, у ковидных пациентов Боткинской больницы часто наблюдаются головные боли и насморк. Еще может возникать осиплость голоса. У кого-то нарушается сон, ухудшается работа желудка и кишечника.

Другим проявлением ковида становится повышенная потливость. Что касается потери обоняния, то эти случаи у новых подвидов «омикрона» возникают редко. При перечисленных симптомах нужно сдать тест на ковид.