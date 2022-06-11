Не убивайте летучих мышей

«Питерец.ру» отмечает, что в это время года в Северной столице становится больше летучих мышей. Встреча с этими животными может обернуться для человека серьезными проблемами. Однако такая же опасность присутствует и для самих мышек.

Зоолог Николай Потапов дал рекомендации, как людям уберечь себя и при этом не навредить представителям фауны. Если летучая мышь случайно попала в дом, то пытаться уничтожить животное не стоит. Оно может быть заражено бешенством или какой-то бешенством. Так что лучше аккуратно выпустить мышку обратно.

Потапов также обратил внимание, что многие из имеющихся нас видов летучих мышей занесены в Красную книгу. Так что нужно сохранять таких животных. Ну а брать рукокрылых лучше с помощью хлопчатобумажных перчаток.