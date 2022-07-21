Над Петербургом пролетели авиационные экипажи в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду

В небе над Санкт-Петербургом состоялась тренировка пролета строя морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду.

Авиационной техникой в небе над северной столицей управляли экипажи Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов, а также Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России.

Летательные аппараты прошли над городом на высоте около 200 метров. В воздушном строю дистанция между воздушными судами не превышала 70 метров, что несомненно является показателем высокого мастерства каждого военного летчика, принявшего участие в тренировке.

Всего в пролете над Кронштадтом и исторической частью города Санкт-Петербурга приняли участие более 40 самолетов и вертолетов. В том числе – вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы летательных аппаратов.

Вылет боевых самолетов и вертолетов обеспечивал инженерно-технический состав аэродромов, расположенных на территории Западного военного округа. Взлеты осуществлялись с нескольких аэродромов ЗВО, дислоцированных в Санкт-Петербурге, а также на территории Ленинградской, Тверской, Новгородской областей и Республики Карелия.