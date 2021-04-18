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Питерец.ру » Общество » Экипажи армейской авиации ЗВО отработали удержание дистанций на тренировке к Параду Победы

Экипажи армейской авиации ЗВО отработали удержание дистанций на тренировке к Параду Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Экипажи армейской авиации Западного военного округа отработали удержание дистанций на тренировке к Параду Победы

В воздушном пространстве аэродрома  Пушкин (г.Санкт-Петербург) прошла тренировки экипажей тактических групп армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа перед парадом в честь
76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Летчики разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8, и тяжелого транспортного вертолёта Ми-26 приступили к слаживанию навыков пилотирования в едином парадном строю.

В ходе тренировки вертолетчики выполнили групповые взлеты, полеты по заданному маршруту на высоте до 200 м, отработали удержание интервалов и дистанции между воздушными судами.

Во время Парада экипажам армейской авиации предстоит в едином строю с самолетами оперативно-тактической и транспортной авиации пролететь над главной площадью Санкт-Петербурга на предельно низких высотах от 150 до 500 метров.

Ранее самолёты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации совершили передислокацию из Псковской, Курской, Воронежской, Смоленской, Тверской областей и республики Карелия на оперативные аэродромы для проведения совместных тренировок воздушной части Парада.

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