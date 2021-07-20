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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду

В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду

В Санкт-Петербурге на аэродроме «Пушкин» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в преддверии празднования Дня военно-морского флота, прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей морской авиации.

Для проведения наземной тренировки на взлётно-посадочной полосе была нанесена схема пролёта над Санкт-Петербургом. Экипажи в пешем строю в составе звеньев по типам вертолетов выполнили выстраивание в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, отработали порядок радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома, а также порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации.

С аэродрома «Пушкин» осуществят взлеты многоцелевые транспортные вертолёты Ми-8, палубные Ка-27, , Ка-29, Ка-31, разведывательно- ударный вертолёт Ка-52.

25 июля в ходе воздушной части Главного военно-морского парада 48 единиц авиатехники в едином строю пролетят над акваторией г.Санкт-Петербурга.

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