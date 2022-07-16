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Над Петербургом экипажи морской авиации провели тренировку воздушной части Главного военно-морского парада

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Над Санкт-Петербургом экипажи морской авиации провели тренировку воздушной части Главного военно-морского парада

Тренировка пролета парадного строя морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду состоялась сегодня над Санкт-Петербургом.

Над центральной частью Северной столицы в районе Сенатской площади и над Невой был осуществлен пролет парадной группы авиации в едином строю.

В тренировке приняло участие более 40 самолетов и вертолетов. В том числе – вертолеты Ми-8 АМТШ, Ка-27ПС и Ка-29, самолеты Бе-200, Ил-38, Ту-134, многофункциональные истребители МиГ-29 и Су-27 и другие типы летательных аппаратов.

Обеспечили вылет боевых самолетов и вертолетов инженерно-технический состав аэродромов, расположенных на территории Западного военного округа. Взлеты осуществлялись с нескольких аэродромов Западного военного округа в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Нижегородской областей и Республики Карелия.

Проведение следующей тренировки авиационной части парада в небе над Санкт-Петербургом планируется 19 июля 2022 г.

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