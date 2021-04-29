Первая тренировку пролёта боевой авиации ЗВО к Параду Победы прошла в небе над Санкт-Петербургом

Сегодня экипажи авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели тренировку воздушной части Парада Победы над Дворцовой площадью г.Санкт-Петербурга.

Над главной площадью города в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Летчики отработали выдерживание равнения на всем маршруте движения, заданных интервалов, дистанций и скорости полета.

Взлёты оперативно-тактической авиации прошли с оперативных аэродромов Петрозаводска (Республика Карелия) и Хотилово (Тверская область). Экипажи армейской авиации осуществляли вылеты с аэродрома г. Пушкина (Санкт-Петербург). Транспортная авиация поднималась в воздух с аэродрома постоянного базирования в Левашово.

Возглавил торжественный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вертолётами в небе над аэродромом пролетели транспортные самолёты Ан26, Ан-12 и Ту-134. Завершили пролёт тактической авиационной группы многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34, а также истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Ранее экипажи оперативно-тактической и армейской авиации совершили передислокацию из Псковской, Курской, Воронежской, Тверской областей и республики Карелия на оперативные аэродромы для проведения совместных тренировок воздушной части парада, посвященного 76-летию победы в Великой Отечественной войне.