Почему в Петербург пришла «третья волна»?

Пандемия – это всеобщая проблема, и многие страны переживают сейчас период «третьей волны» ковида. Но мы отбросим этот глобальный фактор и посмотрим на ситуацию немного под другим углом.

В Петербурге наблюдается рост заболеваемости. Ежедневно вирус обнаруживается более чем у тысячи человек, по 60-90 людей умирает. Что привело к этому? Почему ситуация так резко ухудшилась?

«Питерец.ру» отмечает, что в городе царит некий хаос. Власти уверяют, что все находится под контролем. Однако скорость передачи инфекции заметно возросла, больницы переполнены. Медицинская система Петербурга не справляется с наплывом пациентов.

Еще власти предпринимают далеко не самые логичные шаги. В городе вводятся ограничения на посещение одних мест, при этом в других нет никакого контроля. Например, несколько тысяч человек в фан-зоне Евро находились без самок.

В действиях властей не видно последовательности. Необходимые меры безопасности не принимаются. Люди ведут себя так, словно опасность миновала. В данной ситуации нужны решительные действия Смольного, а их нет.