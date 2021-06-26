ента новостей

08:33
Вакцинация набирает ход?
08:06
Почему в Петербург пришла «третья волна»?
07:33
В Петербурге будут гонки
18:34
Политик и потомственный гидростроитель Юрий Севенард умер в возрасте 86 лет
10:23
Более 80% личного состава Северо-Западного округа Росгвардии вакцинировано от коронавируса
10:20
В день 60-летия со дня первого полета вертолёта Ми-8 лётчики ЗВО отработали взлет «по-самолётному»
10:11
Путина приглашать не захотели
09:48
Финны привезли ковид
09:25
Бюджетников обязывают вакцинироваться
16:37
В Петербурге представитель кочевого народа обменял пенсионеру деньги на доллары «банка приколов»
12:46
В Ленобласти утонул мигрант из Таджикистана
11:56
В Ленобласти во время купания утонула десятилетняя девочка
11:14
В мультимедийном центре «Россия – моя история» откроется выставка «Петербург дипломатический»
10:47
Верните мои пожертвования!
10:18
Губернатору развязали руки по резерву
09:45
Если вы встретились со змеей…
19:29
Секреты «Алых парусов-2021»
19:27
Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти
14:01
В Ленобласти ребенок выпал из окна с москитной сеткой
13:53
В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны
13:44
В Ленобласти утонул 15-летний подросток
11:49
А жилье все дорожает…
10:07
Митрополит против коронавируса
10:05
Петербург лишат оставшихся матчей Евро?
16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Почему в Петербург пришла «третья волна»?

Почему в Петербург пришла «третья волна»?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какие факторы повлияли на рост заболеваемости в Петербурге

Пандемия – это всеобщая проблема, и многие страны переживают сейчас период «третьей волны» ковида. Но мы отбросим этот глобальный фактор и посмотрим на ситуацию немного под другим углом.

В Петербурге наблюдается рост заболеваемости. Ежедневно вирус обнаруживается более чем у тысячи человек, по 60-90 людей умирает. Что привело к этому? Почему ситуация так резко ухудшилась?

«Питерец.ру» отмечает, что в городе царит некий хаос. Власти уверяют, что все находится под контролем. Однако скорость передачи инфекции заметно возросла, больницы переполнены. Медицинская система Петербурга не справляется с наплывом пациентов.

Еще власти предпринимают далеко не самые логичные шаги. В городе вводятся ограничения на посещение одних мест, при этом в других нет никакого контроля. Например, несколько тысяч человек в фан-зоне Евро находились без самок.

В действиях властей не видно последовательности. Необходимые меры безопасности не принимаются. Люди ведут себя так, словно опасность миновала. В данной ситуации нужны решительные действия Смольного, а их нет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-03-2021, 09:35
Третья волна для Петербурга?
22-05-2021, 10:07
Готово 6 тысяч коек
13-10-2020, 09:06
Почему не будет очередного локдауна?
18-05-2021, 08:31
Заболеваемость снова растет
26-09-2020, 09:25
Это вторая волна?
26-03-2020, 08:12
Их изолируют

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
270
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
438
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
520
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
601
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх