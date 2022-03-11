Губернатор встретился с бизнесменами

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялась встреча городского руководства с представителями крупного бизнсеа. В ней приняли участие губернатор Беглов, спикер ЗакСа Бельский, главы банков, предприятий и компаний, представляющих различные сферы.

Александр Беглов подчеркнул, что против нашей страны приняты беспрецедентные санкции. Ситуация 2014 года тоже была серьезной, но нам удалось выстоять. В то время бизнес смог перестроиться и не допустить разрушения экономике. Накопленный опыт поможет действовать в условиях нового кризиса. Его необходимо использовать в полной мере.

Власти Петербурга намерены уделить особое внимание поддержке инвестпроектов и наиболее значимых отраслей. В Северной столице сформирована специальная рабочая группа, которая займется разработкой новых мер поддержки экономики.