Что с ревакцинацией?

Тема вакцинации и ревакцинации несколько отошла на задний план, поскольку сейчас наше общество больше волнуют другие вещи. Это санкции Запада, спецоперация на Украине и прочие события. Однако о противостоянии коронавирусу забывать не надо.

«Питерец.ру» сообщает, что вопрос защиты от ковида был затронут и на ПМЭФ-2022. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях по повторной вакцинации. По словам чиновницы, временные интервалы остаются неизменными. Ревакцинацию нужно по-прежнему проходить раз в полгода. Перед началом зимнего периода сделать такую прививку необходимо всем гражданам.

Попова также дала оценку ситуации по коронавирусу в целом. Она считает, что он теперь останется навсегда. Но какого-либо ухудшения в России ждать не стоит.