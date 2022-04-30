Летальность от ковида оказалась ниже

Тема коронавируса хоть и отошла на второй план, но по-прежнему остается актуальной для Северной столицы. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил о ситуации в Петербурге. Например, по уровню летальности от ковида показатели Петербурга оказались ниже общероссийских. Доля умерших пациентов оказалась существенно ниже, чем в Москве.

По словам Лисовца, допмощности появились благодаря госпиталям-трансформерам. Еще были задействованы временные стационары. Это позволило не так активно задействовать больницы и центры, как раньше. Лисовец также отметил накопившийся опыт, позволяющий контролировать подъемы эпидемической активности.

«Питерец.ру» обращает внимание, что коронавирус никуда не ушел. Разговоры о том, что вирус исчез, не соответствуют действительности. Снизилось количество заболевших Однако некоторые специалисты ожидают очередную волну. Будет ли она и какой окажется?