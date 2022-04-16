Космический проект для инвалидов

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и Ленобласти начал работу особый проект, посвященный космической тематике. В основе этой идеи лежит желание приобщить детей и подростков к теме астрономии и космонавтики. Причем речь идет о ребятах, которые имеют проблемы со здоровьем – преимущественно со зрением и опорно-двигательным аппаратом.

Уже прошло одно занятие, в котором приняли участие школьники. Им рассказали о небесных телах нашей Солнечной системы. Ребятам показали метеориты и различные предметы, которые используют космонавты. Участникам даже дали попробовать космический чай. Некоторые ребята попытались собрать макет космического корабля.

Такие занятия должны будут продолжаться. Они пройдут в библиотеках и реабилитационных центрах Петербурга и области. Эти будут мероприятия, рассчитанные на детей в возрасте от 10 лет и более.