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Питерец.ру » Общество » В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа завершились тактические учения радиотехнических подразделений

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа завершились тактические учения радиотехнических подразделений

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа завершились тактические учения радиотехнических подразделений

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа завершились тактические учения радиотехнических подразделений, к которым привлекались подразделения из Астраханской и Новгородской областей, а так же республики Карелия.В ходе учений военнослужащие радиотехнических полков, батальонов и рот отрабатывались нормативы по маскировке техники на местности, а также нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение.Кроме того, боевые расчеты радиотехнических подразделений заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдачи боевой информации на вышестоящие командные пункты «Фундамент», «Универсал» и «Бастион».
Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трехкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлет» и др.

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