Гранатометчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО приступили к занятиям с учебно-боевыми стрельбами

На территории общевойскового полигона Кирилловский (Ленинградская область) Западного военного округа стартовал сбор по специальности с гранатометчиками, в котором принимают участие военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащим предстоит изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения учебных стрельб днем и в ночное время.

Кроме того, будут отработаны вопросы скрытного занятия и маскировки огневых позиций в условиях отсутствия естественных укрытий, проведены занятия по классификации целей и корректировке огня

Учебно-методический сбор будет проходить на протяжении всего месяца и завершится сдачей зачетов по общевойсковым дисциплинам.