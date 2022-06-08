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В Ленобласти экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели учебно-тренировочные полеты

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленобласти экипажи транспортной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели учебно-тренировочные полеты

В Ленинградской области на аэродроме Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты экипажей транспортной авиации.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ту-134, а так же многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали технику взлета и посадки, выполнили полеты по заданному маршруту днем и в ночное время.

Кроме того, летчиками было отработано ведение радиообмена с руководителем полетов на наземном контрольно-диспетчерском пункте, а также алгоритм действий при выходе из строя навигационного оборудования.

Всего было выполнено 2 летные смены, летчики совершили свыше 40 вылетов.

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