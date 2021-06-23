ента новостей

19:29
Секреты «Алых парусов-2021»
19:27
Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти
14:01
В Ленобласти ребенок выпал из окна с москитной сеткой
13:53
В Петербурге аферисты обманули сотрудницу Минобороны
13:44
В Ленобласти утонул 15-летний подросток
11:49
А жилье все дорожает…
10:07
Митрополит против коронавируса
10:05
Петербург лишат оставшихся матчей Евро?
16:50
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам
16:46
В Ленобласти трассу "Кола" перекроют в связи с разводкой Ладожского моста
13:23
Разгром 1:4 от Дании означает вылет с чемпионата Европы для сборной России
12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
12:32
Международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны»
12:21
Мост через Свирь разведут в связи проходом яхты «Мария Кеч»
10:57
На выборы без Медведева
10:44
Закрытие сезона филармонии
10:10
Пришла жара – работай меньше?
09:43
Когда третья волна пойдет на спад?
19:49
У главного входа в Дом офицеров Западного военного округа пройдет мемориальная акция, посвящённая Дню памяти и скорби
19:47
«Лахта Центр-2»: что о новом проекте «Газпрома» думают эксперты
19:45
В Ленобласти разведчики ЗВО провели учебные полеты беспилотников
19:44
В Ленобласти Центр подготовки Северо-Западного округа Росгвардии впервые провёл обучение сотрудников вневедомственной охраны
13:21
Резервный фонд Петербурга будет увеличен
13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
12:59
В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца
12:45
В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели
09:49
Что помогает похудеть
08:58
В Петербурге прошла благотворительная регата
07:44
Чем индийский штамм опаснее?
23:13
Сенсационная ничья венгров с Францией и матч автоголов на чемпионате Европы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти

Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти

В Ленинградской области, на полигоне Кирилловский, более 100 танкистов Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа приступили к выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3

В ходе занятий по огневой подготовке экипажи танков отрабатывают обнаружение  и уничтожение подвижных и статичных целей на предельной дальности ведения огня в условиях, максимально приближенных к боевым.

Кроме того, на полигоне механики-водители танков совершенствуют навыки вождения штатной техники по труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением различного рода препятствий.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах построения экипажей и внутри боевого отделения танка личный состав находился в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках.

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады в ходе великой Отечественной войны участвовали в 18-ти наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-03-2021, 13:03
В Ленобласти военнослужащие ЗВО в ходе учений отразили нападение диверсантов на колонну бронетехники
8-02-2021, 21:41
В Ленобласти танкисты ЗВО приступили ко второму этапу конкурса «Танковый биатлон»
15-02-2021, 19:07
Танкисты ЗВО приступили к освоению экстремального вождения в Ленобласти
15-09-2020, 11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
26-10-2020, 19:07
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих ЗВО принимают участие в борьбе за звание «Ударное» подразделение
13-03-2021, 21:49
В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
206
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
0
394
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
436
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
513
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
Наверх