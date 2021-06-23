Танкисты ЗВО выполняют упражнения учебных стрельб в Ленобласти

В Ленинградской области, на полигоне Кирилловский, более 100 танкистов Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа приступили к выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3

В ходе занятий по огневой подготовке экипажи танков отрабатывают обнаружение и уничтожение подвижных и статичных целей на предельной дальности ведения огня в условиях, максимально приближенных к боевым.

Кроме того, на полигоне механики-водители танков совершенствуют навыки вождения штатной техники по труднопроходимой и пересеченной местности с преодолением различного рода препятствий.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в местах построения экипажей и внутри боевого отделения танка личный состав находился в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках.

Военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады в ходе великой Отечественной войны участвовали в 18-ти наступательных операциях, освободили более 700 городов и других населенных пунктов, прошли с боями 1640 километров.