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Питерец.ру » Общество » В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами

В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами

На территории общевойскового полигона Кирилловский (Ленинградская область) Западного военного округа стартовал сбор по специальности с гранатометчиками Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащим предстоит изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения учебных стрельб днем и в ночное время.

Кроме того, будут отработаны вопросы скрытного занятия и маскировки огневых позиций в условиях отсутствия естественных укрытий, проведены занятия по классификации целей и корректировке огня

Учебно-методический сбор будет проходить на протяжении всего месяца и завершится сдачей зачетов по общевойсковым дисциплинам.

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