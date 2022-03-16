В Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, получившего ранение в ходе операции на Украине

В Санкт-Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, проходящего лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий отряда специального назначения Росгвардии капитан Юрий Я. отмечает 33-летие. Его поздравили замкомандующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, офицеры и ветераны ведомства.

Офицер получил слепое осколочное ранение, но до конца выполнил боевую задачу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он представлен командованием к награждению государственной наградой.