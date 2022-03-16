В Санкт-Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, проходящего лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий отряда специального назначения Росгвардии капитан Юрий Я. отмечает 33-летие. Его поздравили замкомандующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, офицеры и ветераны ведомства.
Офицер получил слепое осколочное ранение, но до конца выполнил боевую задачу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он представлен командованием к награждению государственной наградой.
В Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, получившего ранение в ходе операции на Украине
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, получившего ранение в ходе операции на Украине
В Санкт-Петербурге поздравили с днём рождения росгвардейца, проходящего лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий отряда специального назначения Росгвардии капитан Юрий Я. отмечает 33-летие. Его поздравили замкомандующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, офицеры и ветераны ведомства.
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