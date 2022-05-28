Чем опасно недосыпание?

Призыв идти в сонное царство за здоровьем очень актуален для современного человека. Многие из нас недосыпают, что становится причиной стрессов и проблем со здоровьем. О последствиях недосыпания рассказал сомнолог Александр Калинкин.

По словам специалиста, недостаток сна приводит к ухудшению иммунитета. В результате повышается риск возникновения онкозаболеваний. Еще могут появиться проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Сомнолог посетовал, что режим сна и отдыха не соблюдается во всем мире. Так что это не только наша российская проблема. Чтобы не возникал недосып, важно, чтобы человек просыпался в одно и то же время. Например, когда человек в течение недели встает в 7 утра, а в выходные спит до 10-11 часов, это негативно влияет на наш организм. Отсюда сбиваются циклы сна, и формируется недосып.

«Питерец.ру» отмечает, что не всегда рекомендации сомнологов являются реалистичными. В частности, людям, работающим посменно, довольно тяжело просыпаться в одно и то же время, что связано с особенностью их графика. Однако к советам специалистов все равно стоит прислушиваться и по возможности выполнять.