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Питерец.ру » Общество » Чем опасно недосыпание?

Чем опасно недосыпание?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vm.ru
Специалист рассказал о негативных последствиях недосыпания

Призыв идти в сонное царство за здоровьем очень актуален для современного человека. Многие из нас недосыпают, что становится причиной стрессов и проблем со здоровьем. О последствиях недосыпания рассказал сомнолог Александр Калинкин.

По словам специалиста, недостаток сна приводит к ухудшению иммунитета. В результате повышается риск возникновения онкозаболеваний. Еще могут появиться проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Сомнолог посетовал, что режим сна и отдыха не соблюдается во всем мире. Так что это не только наша российская проблема. Чтобы не возникал недосып, важно, чтобы человек просыпался в одно и то же время. Например, когда человек в течение недели встает в 7 утра, а в выходные спит до 10-11 часов, это негативно влияет на наш организм. Отсюда сбиваются циклы сна, и формируется недосып.

«Питерец.ру» отмечает, что не всегда рекомендации сомнологов являются реалистичными. В частности, людям, работающим посменно, довольно тяжело просыпаться в одно и то же время, что связано с особенностью их графика. Однако к советам специалистов все равно стоит прислушиваться и по возможности выполнять.

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