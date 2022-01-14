Будет как в Европе

Ситуация коронавирусом в стране оставляет желать лучшего. Эта напасть никуда не отступает, ведется активная борьба с пандемией. В Северной столице готовятся к появлению новых вариаций этого вируса.

Глава Комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что омикрон в Петербурге будет распространяться примерно так же, как в странах Европы. По крайней мере, нет оснований полагать, что у нас это будет происходить как-то иначе. Лисовец отметил, что город готовится к увеличению количества пациентов. По мнению чиновника, основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено.

«Питерец.ру» напоминает, что штамм омикрон активно распространяется во многих странах мира. В России он тоже появился, но пока распространился не в таких количествах, как в Европе. Существуют противоречивые данные относительно способности вакцин противостоять этому вирусу. В ситуации с ковидом вообще наблюдается много противоречий.