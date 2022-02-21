ента новостей

12:01
В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»
11:58
Выставка «Принадлежность»
11:55
Выставка «Другие берега»
10:20
В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение
09:26
Россию оградят от международных рынков?
08:55
Кафе смогут работать ночью
08:13
Ленобласть примет беженцев
08:07
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавца магазина товаров для взрослых
22:03
Олимпийский финал проигран финнам, зато в СКА теперь играют сразу два чемпиона Пекина
08:48
«Единая Россия» обновляется
08:45
Они экономят на упаковке
08:43
Расходов стало больше
22:00
Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады
09:52
Что с сертификатами по антителам
09:10
Вводят цифровой рубль
08:40
Ждем шестую волну
01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Ленобласть примет беженцев

Ленобласть примет беженцев

0
72
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Власти Ленобласти готовы принять украинских беженцев

«Питерец.ру» сообщает, что в ЛНР и ДНР объявлена эвакуация граждан. Рядом с российской границей находится 12 тыс. человек. Эти люди были специально перевезены из Донбасса. Всего из самопровозглашенных республик намерены эвакуировать порядка 700 тыс. человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди.

Власти Ленобласти сообщили о готовности принять часть беженцев. В регион смогут приехать до 1,5 тыс. жителей Донбасса. Причем этот прием будет осуществлен в 2 этапа. В связи с эвакуацией граждан ДНР и ЛНР в Ростовской области введен режим ЧС. Этот регион граничит с Украиной, поэтому обстановка там наиболее напряженная.

Напоминаем, что конфликт в Донбассе по-прежнему остается нерешенным. Киев так и не смог урегулировать свои разногласия с двумя регионами. К сожалению, остается опасность войны. Не совсем последовательно ведет себя Запад, который подогревает конфликт.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-07-2014, 13:23
В Петербурге состоится конференция, на которой будут обсуждаться проблемы беженцев с Восточных областей Украины
2-12-2014, 13:19
Ленобласть подключилась к сбору подарков детям Донбасса
13-04-2015, 14:48
Олег Сорокин и Захар Прилепин – спасители Донбасса
20-04-2013, 13:24
На пилораме в Ленобласти конфликт кавказцев со стрельбой
8-04-2020, 08:59
Ленобласть снабжает лесом многие страны
8-05-2020, 08:48
Введут масочный режим

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
503
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
595
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
577
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
1 038
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх