Ленобласть примет беженцев

«Питерец.ру» сообщает, что в ЛНР и ДНР объявлена эвакуация граждан. Рядом с российской границей находится 12 тыс. человек. Эти люди были специально перевезены из Донбасса. Всего из самопровозглашенных республик намерены эвакуировать порядка 700 тыс. человек. В основном это женщины, дети и пожилые люди.

Власти Ленобласти сообщили о готовности принять часть беженцев. В регион смогут приехать до 1,5 тыс. жителей Донбасса. Причем этот прием будет осуществлен в 2 этапа. В связи с эвакуацией граждан ДНР и ЛНР в Ростовской области введен режим ЧС. Этот регион граничит с Украиной, поэтому обстановка там наиболее напряженная.

Напоминаем, что конфликт в Донбассе по-прежнему остается нерешенным. Киев так и не смог урегулировать свои разногласия с двумя регионами. К сожалению, остается опасность войны. Не совсем последовательно ведет себя Запад, который подогревает конфликт.