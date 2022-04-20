Дислоцированная в Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования

Сегодня 30-ю годовщину формирования отмечает дислоцированная в Санкт-Петербурге авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии.

За минувшие годы личный состав эскадрильи выполнял служебно-боевые задачи в ходе чрезвычайного положения в Северной Осетии (1993 г.), в Северо-Кавказском регионе (1994-1995 годы), на территории Чеченской Республики (с 1996 по 2001 год), ликвидации последствий стихийных бедствий.

В составе группировки Росгвардии лётчики многократно участвовали в обеспечении общественной безопасности всех крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, проходивших в северо-западном регионе и Санкт-Петербурге, в том числе международного саммита глав государств большой двадцатки, международных экономических форумов, Чемпионата мира по футболу 2018 года, Чемпионата Европы по футболу 2020 года.