ента новостей

12:57
В Ленобласти полицейские задержали похитителя автомобильных катализаторов
12:24
Розенбаум отозвал свою кандидатуру в почетные граждане Петербурга
12:12
Дислоцированная в Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования
11:34
В Петербурге полицейские задержали наркосбытчиков
11:29
Айтишники Петербурга разочарованы предложениями Смольного по развитию сферы
10:30
В Ленобласти задержали пиромана за поджог автомобиля в Петербурге
10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
09:51
В Ленобласти обнаружили труп человека без головы
09:44
На КАД в развязки с Таллинским шоссе ограничат пропускную способность и полностью перекроют два съезда
09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
09:25
В Ленобласти под частным домом были найдены останки человека
08:44
Новых штаммов нет
08:15
Здесь хотят жить с детьми
07:58
Отремонтируем, что запланировали
16:12
На СКА Арене завершен монтаж металлоконструкций кровли
12:54
В Петербурге полицейские задержали поджигателя иномарки
12:49
В Петербурге полицейские пресекли деятельность очередной финансовой «пирамиды»
10:35
Суперзвезда футбола Криштиану Роналду и его партнер объявили о смерти новорожденного сына
10:28
Школьники Петербурга могут попробовать себя в роли писателей и сценаристов
09:58
На трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность
09:52
В Ленобласти посиделки в квартире закончились мордобоем и стрельбой
09:49
В транспорте могут быть мошенники
09:34
В Петербурге уголовное дела о смертельном ДТП на КАД направлено в суд
09:02
Стали одеваться в секонд-хенде
08:11
Продуктов много
00:52
Американский новичок Эрик Бакнер поможет «Зениту» в плей-офф Единой Лиги ВТБ
17:06
В Петербурге росгвардейцы подготовили катера к началу навигации
16:29
В Ленобласти произошел конфликт водителей со стрельбой
16:21
В Ленобласти росгвардейцы спасли детеныша тюленя
12:48
Видеоарт-интервенция в рамках выставки «Взгляд потомков»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Дислоцированная в Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования

Дислоцированная в Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Дислоцированная в Санкт-Петербурге авиаэскадрилья Росгвардии отмечает 30-ю годовщину формирования

Сегодня 30-ю годовщину формирования отмечает дислоцированная в Санкт-Петербурге авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии.
За минувшие годы личный состав эскадрильи выполнял служебно-боевые задачи в ходе чрезвычайного положения в Северной Осетии (1993 г.), в Северо-Кавказском регионе (1994-1995 годы), на территории Чеченской Республики (с 1996 по 2001 год), ликвидации последствий стихийных бедствий.  
В составе группировки Росгвардии лётчики многократно участвовали в обеспечении общественной безопасности всех крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, проходивших в северо-западном регионе и Санкт-Петербурге, в том числе международного саммита глав государств большой двадцатки, международных экономических форумов, Чемпионата мира по футболу 2018 года, Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-10-2021, 15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
1-12-2021, 11:32
Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии
22-06-2021, 12:34
В Петербурге офицеры Северо-Западного округа Росгвардии почтили память погибших в годы войны
14-03-2022, 11:33
В Петербурге состоится фестиваль военных оркестров Северо-Западного округа Росгвардии
25-07-2021, 14:55
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ
14-01-2022, 12:09
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 10:02
В Петербурге водитель каршеринга нырнул в Фонтанку
0
60
Сегодня, 09:32
В Ленобласти иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
122
18-04-2022, 12:09
В Петербурге водитель иномарки совершил наезд на 7-летнего мальчика
0
212
17-04-2022, 11:42
Уголовное дела о смертельном ДТП в Ленобласти направлено в суд
Наверх