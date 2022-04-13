Кому нужно ревакцинироваться

Тема ревакцинации становится не менее актуальной, нежели вопрос вакцинации. Специалисты подчеркивают необходимость надежной защиты от коронавирусной инфекции. При этом одной прививки здесь недостаточно.

Своим мнением по данному вопросу поделился эпидемиолог Антон Барчук. Он отметил, что повторная вакцинация особенно необходима людям, которые не переболели ковидом, а также тем, кто находится в группе риска.

Это беременные женщины, люди от 60 лет, а также пациенты с избыточным весом и хроническими заболеваниями. Барчук подчеркнул, что вакцина Спутник V защищает от тяжелых форм ковида и смерти, но не от самой инфекции. Хотя эта вакцина была рассчитана на ранние штаммы, она может быть эффективной и от новых разновидностей вируса.

«Питерец.ру» отмечает, что специалисты прогнозируют начало очередной волны ковида. Возможно, очередной подъем заболеваемости произойдет в мае-июне. Но на этот счет имеются разные мнения.