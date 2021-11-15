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Питерец.ру » Общество » Врачи опровергли доводы антипрививочников

Врачи опровергли доводы антипрививочников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Специалисты привели аргументы в ответ на возражения антипрививочников

«Питерец.ру» отмечает, что в городе на Неве прошла научная конференция, где медицинские специалисты ответили на вопросы антипрививочников. Многие люди ссылают на то, что вакцина еще не прошла достаточно испытаний.

Однако специалисты заявляют, что на этот эксперимент были брошены очень серьезные силы. Поскольку в стране уже были разработки в этом направлении, вакцину удалось создать быстро.

Как же быть со смертельными случаями после вакцинации? Врачи заявляют, что не нужно подавать это в качестве причинно-следственной связи. Человек мог привиться во время инкубационного периода, а потом умереть от ковида или другой болезни. Нужно учитывать, что на выработку иммунитета уходит 40-45 дней. В эти дни человек может заразиться вирусом.

Врачи также заявили, что вакцинация остается эффективной даже при мутации вируса. Что касается опасности влияния прививки на потомство, то вакцина не размножается в организме и не приносит инфекцию. Поэтому женщины могут спокойно прививаться.

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