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Питерец.ру » Общество » Выпустили еще одну вакцину

Выпустили еще одну вакцину

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге начали производить вакцину «Конвасэл»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начали выпускать новую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате «Конвасэл», который был зарегистрирован в прошлом месяце.

Производственные мощности позволяют выпускать до 2 млн доз в месяц. Однако объемы выпускаемой продукции будут регулироваться в зависимости от эпидемической ситуации. Препарат имеет высокие защитные свойства и показал эффективность во время испытаний. Новая вакцина не является аллергенной. Она должна помочь от разных мутаций вируса.

Губернатор Беглов напомнил о необходимости ревакцинации. Сделав прививку в первый раз, через какое-то время нужно проходить повторную процедуру. В этом вопросе нужно руководствоваться мнением специалистов.

Мы считаем, что, с одной стороны, не следует увлекаться ревакцинацией. Здесь показателен трагический пример Владимира Вольфовича Жириновского, сделавшего много прививок. С другой стороны, пренебрегать повторными процедурами тоже нельзя. Нужно грамотно подойти к вопросу заботы о здоровье.

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