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Питерец.ру » Общество » Появится съедобная вакцина

Появится съедобная вакцина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pexels.com
В Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от covid-19

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские специалисты занимаются разработкой первой в мире съедобной вакцины от коронавируса. Препарат будет представлен в виде кисломолочного продукта. По вкусу вакцина будет напоминать ряженку. Испытания данного препарата должны пройти до конца 2021 года.

Такая вакцина имеет существенные преимущества. Для ее использования не потребуется дополнительная очистка. Это положительно повлияет на скорость и затраты массового производства. Проектом занимаются в Институте экспериментальной медицины.

Для завершения испытаний понадобится 200 млн. руб. Для реализации этого проекта идет поиск инвесторов. Напоминаем, что в мире разрабатывается множество вакцин от коронавируса. Разработки российских ученых считаются одними из самых эффективных.

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