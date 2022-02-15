ента новостей

13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
09:19
Почему выходит такая зарплата?
08:22
Заболеваемость находится на пике
01:09
Досадное фиаско баскетбольного «Зенита» в Берлине
19:07
В Петербург не пустили 6,3 тонн свежемороженого филе лакедры из Японии
16:29
Выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского»
16:26
Волейбольный клуб «Зенит» на выезде одолел «Бенфику»
13:31
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
13:20
В Колумбии возобновились поиски после оползня, в результате которого погибли 15 человек
12:20
В Сосновом Бору отремонтируют инфекционное отделение медсанчасти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Омикрон» учебе не помеха

«Омикрон» учебе не помеха

0
58
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rbc.ru
Школьники вернулись в школу, несмотря на ситуацию с ковидом

«Питерец.ру» сообщает, что школьники Северной столицы вышли с дистанционки. Если 3 февраля в смешанном формате занимались около 9 тыс. классов. По состоянию на 14 февраля таких классов осталось 75. Еще более 5,5 тыс. школьников остались на дистанционке по желанию их родителей.

В целом ситуация в Петербурге остается тяжелая. В городе сохраняется высокий уровень заболеваемости ковидом и ОРВИ. Каждые сутки выявляется 20 тыс. новых случаев заражения. Но, несмотря на эти моменты, учащиеся все равно возвращены в школе. Получается, свирепствующий омикрон не является помехой для учебного процесса.

Конечно, в школах предприниматься необходимые меры защиты. Требования безопасности неукоснительно соблюдаются. Остается надеяться, что пик заболеваемости в городе будет преодолен в ближайшие дни, после чего количество заразившихся начнет снижаться.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-02-2022, 08:59
Старшеклассники уйдут на дистант
1-12-2020, 08:45
Карантин в школах
25-01-2022, 08:55
Локдауна точно не будет?
28-01-2022, 08:24
Омикрон начал доминировать
17-09-2021, 08:02
На «дистанционке» стало больше
18-12-2021, 11:01
Откуда попал «омикрон»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
337
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
428
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
421
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
877
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх