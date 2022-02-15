«Омикрон» учебе не помеха

«Питерец.ру» сообщает, что школьники Северной столицы вышли с дистанционки. Если 3 февраля в смешанном формате занимались около 9 тыс. классов. По состоянию на 14 февраля таких классов осталось 75. Еще более 5,5 тыс. школьников остались на дистанционке по желанию их родителей.

В целом ситуация в Петербурге остается тяжелая. В городе сохраняется высокий уровень заболеваемости ковидом и ОРВИ. Каждые сутки выявляется 20 тыс. новых случаев заражения. Но, несмотря на эти моменты, учащиеся все равно возвращены в школе. Получается, свирепствующий омикрон не является помехой для учебного процесса.

Конечно, в школах предприниматься необходимые меры защиты. Требования безопасности неукоснительно соблюдаются. Остается надеяться, что пик заболеваемости в городе будет преодолен в ближайшие дни, после чего количество заразившихся начнет снижаться.