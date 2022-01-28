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Питерец.ру » Общество » Омикрон начал доминировать

Омикрон начал доминировать

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
У большинства заращенных выявляются именно омикрон

«Питерец.ру» сообщает, что штамм «омикрон» стал доминирующим в Северной столице. Если в начале года доля таких пациентов среди зараженных ковидом составляла 15%, то сейчас она увеличилась до 70%. Так что показатель увеличился примерно на 55%.

При этом большинство людей, зажженных омикроном, находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил эпидемиолог Арег Тотолян. Петербургские медики отмечают, что омикрон протекает легче, нежели другие разновидности covid-19.

У больных с новым штаммом, как правило, возникает ОРВИ. Процент воспаления легких стал гораздо ниже. Что касается высокой температуры, она наблюдается лишь несколько дней. Хочется верить, что картина не будет усугубляться.

Напоминаем, что в Петербурге усилили меры безопасности в связи с ростом заболеваемости и распространением нового штамма.

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