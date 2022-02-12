Привились 3,4 млн человек

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается прививочная кампания. С начала пандемии коронавируса вакцинацию прошли более 3,4 млн человек. Об этом сообщил глава Горкомздрава Дмитрий Лисовец.

Петербург довольно близко подошел к отметке в 3,5 млн человек. Тогда будет достигнут показатель в 80% вакцинированных. (Здесь не учитывают детей и людей, имеющих противопоказания к прививке). Не зря Северная столица входит в число регионов, где наибольший процент вакцинированных.

«Питерец.ру» задается вопросом; «Что это дает?» Вакцинированных много, зато болеет более 290 тыс. человек. Нестыковочка получается какая-то. Например, когда нам делают прививку от оспы, этой инфекцией потом почему-то никто не заражается. У нас даже мысль не появляется, что ты можешь этим заболеть.

Тогда почему так происходит с коронавирусом? Не потому ли, что вакцинации как таковой не проводится. Та прививочная кампания, которая проходит, не имеет к полноценной вакцинации никакого отношения. Нет, я не хочу сейчас развивать какие-то теории заговора и прочие домыслы. Это просто мысли вслух…

Проходит прививочная кампания. Людей пытаются защитить от коронавируса. Причем пытаются это делать искренне, предпринимают усилия. Но результатов нет… А раз картина получается такой, то, по мнению некоторых людей, и вакцинацией это действо назвать нельзя. Люди имеют право сомневаться в таких прививках.