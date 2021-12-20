Иммунитет приближается

Татьяна Голикова назвала города и регионы, способные в скором времени достичь коллективного иммунитета. К счастью, в этот список вошел и Петербург. Северная столица близка к заветной отметке в 60% вакцинированных.

Глава петербургского Комздрава Дмитрий Лис считает, что это цели удастся достичь до Нового года. За этот период получится привить еще 400 тыс. граждан. Так что можно будет праздновать спокойно.

«Питерец.ру» задается банальным вопросом: «Ну и?» Высокий процент вакцинированных еще ни о чем не говорит. Некоторые из этих людей делали прививку давно. Поэтому говорить о полноценной защите от вируса, к сожалению, не приходится.

Здесь нужно обращать внимание и на процент ревакцинированных. А вот эти показатели оптимизма не внушают. Точные цифры называются крайне редко, а зря. Это позволило бы оценить картину более объективно.