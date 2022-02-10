В Петербурге награждены полицейские, спасшие 3-летнюю девочку из полыньи

В минувший вторник начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин в торжественной обстановке наградил экипаж патрульно-постовой службы полиции Невского района Петербурга, благодаря которому удалось спасти трехлетнюю девочку, провалившуюся в полынью на Неве.

Как сообщалось ранее, вечером 26 января в полицию поступило сообщение: ребенок, катаясь на ватрушке с горки, съехал на лед в акваторию Невы и попал в полынью. Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции в составе старшего сержанта полиции Юрия Кантонистова и сержанта полиции Дмитрия Ходкевича. Дмитрий обвязал себя тросом, добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед. Юрий Кантонистов в этот момент страховал коллегу.

Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейских ситуация разрешилась благополучно. Ребенок не пострадал.

За проявленное мужество и профессионализм начальник Главка вручил обоим полицейским Почетные грамоты ГУ МВД России и премии в размере 40 тысяч рублей.