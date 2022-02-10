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Питерец.ру » Общество » Что делать после простуды

Что делать после простуды

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как вернуть силы организму после вирусного заболевания

«Питерец.ру» сообщает, что врач Андрей Тяжельников рассказал, что делать после перенесенной простуды. Специалист рекомендовал избегать физических нагрузок, чаще гулять, сбалансировать режим питания и употребления жидкостей. Еще очень важно поддерживать позитивный настрой.

Если же говорить о начале болезни, то принимать меры необходимо сразу же после появления первых симптомов. Это в значительной степени влияет на перенесение заболевания, а также на степень его тяжести и последующее восстановление. Начинать лечиться нужно как можно быстрее. Чтобы лечиться правильно, проконсультируйтесь с врачом.

Тяжельников подчеркнул, что после ОРВИ организм все равно истощается. Это происходит как при тяжелой, так и при легкой форме заболевания. Для лучшего восстановления следует включить в рацион фрукты, овощи, морсы, а также продукты, содержащие белок.

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