Прогулки после перенесенной пневмонии

«Питерец.ру» отмечает, что наиболее серьезным осложнением на фоне коронавируса является пневмония. Некоторые люди переносят такое заболевание достаточно тяжело. Здесь очень важно вовремя обнаружить вирус и начать своевременное лечение. Когда больной выздоравливает, возникает вопрос относительно возможности прогулок после перенесенной пневмонии. По мнению специалистов, гулять нужно начинать, когда человек сдал два отрицательных анализа на коронавирус.

Прогулка на свежем воздухе становится важным компонентом физической реабилитации. При этом гулять лучше в парках и лесах Петербурга, поскольку там нет скопления людей. Делать это нужно в безветренную погоду. Такая ходьба должна быть посильной, но время прогулок постепенно рекомендуется увеличивать.