Стало лучше – так работай

В математике есть правило: при умножении любого число на ноль получается ноль. Такой же принцип работает и в жизни. Если что-то делается через хорошо всем знакомое место, то итоговой результат в этой сфере измеряется в том же эквиваленте. Иными словами, во всей системе получается через то самое место.

К сожалению, именно это происходит в медицине. В Комздраве заявили, что человек может выходить на работе даже без дистанционного закрытия больничного. Главное, чтобы переболевший гражданин чувствовал себя хорошо.

Ну и как после этого всего мы еще можем говорить про какую-то безопасность?! А если человек еще заразен? Или это не так важно?! Главное, как он себя чувствует! Дескать, я сам могу решить, что уже выздоровел, и медицинское учреждение выдаст мне больничный. Бред какой-то получается. А потом мы удивляется, что заболевших много, что прививки люди делать не хотят.

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы не раз жаловались на противоречивые меры в борьбе с ковидом. Людей возмущает, когда присутствует откровенный бардак.