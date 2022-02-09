ента новостей

10:11
«Газпром» это делать не обязан
09:34
Стало лучше – так работай
09:04
Как будут регулировать криптовалюту
18:32
Библиотеки Красногвардейского района запустили масштабный проект «Охталогия»
18:29
Выставка «Кристалл чистейшей крезы»
18:23
БК «Зенит» на выезде одолел «Калев»
12:43
Кашмирский журналист арестован по антитеррористическим законам Индии
12:39
Трубопровод «Северный поток — 2» оказался камнем преткновения в демонстрации единства Байдена и нового канцлера Германии
12:24
В Петербурге задержаны участники схемы мошенничества с арендой жилья
10:16
В Петербурге упавший с крыши кусок наледи убил дворника
09:54
Почему провалились QR-коды
09:27
Путиным недовольны
09:06
Какой продукт разжижает кровь?
22:46
Рост цен на овощи и фрукты продолжается
13:57
В конце февраля Австралия снова откроется для вакцинированных путешественников
13:15
В Ленобласти у мужчиы под угрозой ножа отобрали крестик и телефону
12:31
В Ленобласти задержали мужчину, у которого обнаружили 190 граммов гашиша
12:28
В Петербурге ломом избили мужчину
11:51
В командном турнире фигуристов на Олимпиаде победила российская команда
10:39
В Ленобласти злоумышленник ограбил дачный дом
10:26
Принц Эндрю согласился дать показания под присягой в марте
10:11
Восемь человек погибли за два дня после того, как в Австрии сошла третья смертоносная лавина
08:05
Беглов ревакцинировался
07:33
Заболевших стало много
07:30
Биткоин опять подорожал
11:47
На Петербургской бирже был сбой
11:18
А вы знаете китайский?
10:59
И снова эти рыбаки…
13:43
Индия объявила в последнюю минуту дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине
13:27
В Петербурге ликвидировано подпольное казино
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Стало лучше – так работай

Стало лучше – так работай

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
Вернуться к работе можно без закрытия больничного

В математике есть правило: при умножении любого число на ноль получается ноль. Такой же принцип работает и в жизни. Если что-то делается через хорошо всем знакомое место, то итоговой результат в этой сфере измеряется в том же эквиваленте. Иными словами, во всей системе получается через то самое место.

К сожалению, именно это происходит в медицине. В Комздраве заявили, что человек может выходить на работе даже без дистанционного закрытия больничного. Главное, чтобы переболевший гражданин чувствовал себя хорошо.

Ну и как после этого всего мы еще можем говорить про какую-то безопасность?! А если человек еще заразен? Или это не так важно?! Главное, как он себя чувствует! Дескать, я сам могу решить, что уже выздоровел, и медицинское учреждение выдаст мне больничный. Бред какой-то получается. А потом мы удивляется, что заболевших много, что прививки люди делать не хотят.

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы не раз жаловались на противоречивые меры в борьбе с ковидом. Людей возмущает, когда присутствует откровенный бардак.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-04-2021, 09:11
Им можно на больничный
24-06-2021, 10:47
Верните мои пожертвования!
13-11-2020, 06:52
Когда коронавирус особенно заразен?
23-07-2021, 12:41
Смольный эффективно использует соцсети
8-11-2021, 09:08
Что делать после вакцинации?
13-01-2022, 09:24
Как лучше платить НПД?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
205
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
277
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
287
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
743
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх