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Питерец.ру » Общество » Верните мои пожертвования!

Верните мои пожертвования!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржец потребовал вернуть деньги, которые были пожертвованы в штаб Навального

Быть альтруистом – дело благое, если человек, на самом деле, такой. Кто-то жертвует деньги в церковь, кто-то – на помощь бедным или больным. Другие – поддерживают чью-то политическую деятельность. Ну а третьи – сначала пожертвуют, а потом подумают: «Ой, извините, ошибка вышла!»

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржцев Дмитрий Стариков требует вернуть 3500 рублей, которые были пожертвованы в местный штаб Навального. Соответствующий иск был подан к бывшему координатору этой структуры Ирине Фатьяновой.

Сначала Стариков увидел объявление с призывом поддержать политическую деятельность. Он пожертвовал на это деньги, поскольку приветствовал идеологию штаба. В дальнейшем этот человек решил, что деятельность оппозиционеров является мошенничеством и потребовал назад свои деньги.

Этого человека можно понять, ведь фигура Навального вызывает немало вопросов. Поэтому деятельностью его сторонников многие могут быть недовольны. Проблема в другом – эдак, каждый начнет сначала жертвовать, а потом забирать свои пожертвования… Что же тогда получится?

Допустим, ходил человек в храм много лет, жертвовал деньги, а потом разочаровался в вере… Что ему тогда приходить к священнику и говорить: «Верните назад мои деньги, святой отец! Вы мне задолжали!» Бред какой-то получается…

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