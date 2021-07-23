Смольный эффективно использует соцсети

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Люди охотно общаются в интернете, что стало отражением современных реалий. Эти тенденции были взяты на вооружения властями Петербурга. В Смольном решили активно задействовать социальные сети. Результат не заставил себя долго ждать.

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы стали чаще обращаться к властям для решения личных вопросов. Это происходит в социальной сети «ВКонтакте». Например, недавно один петербуржец смог получить жизненно важные лекарства в ближайшей аптеке. Этот человек является инвалидом, который плохо ходит.

Гражданин написал сообщение на страничке комитета по здравоохранению. Он обрисовал свою ситуацию и попросил помочь. В комитете выполнили его просьбу, и через 2 дня мужчина получил лекарства в той аптеке, в какой просил. Сотрудники Комздрава договорились, чтобы препараты доставили по нужному адресу.

Таких вопросов решается много. Горожане могут оставлять комментарии на страничках комитетов, глав районов или обращаться к губернатору. Эта схема реально работает, и люди решают свои проблемы.



