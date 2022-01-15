Как протекает омикрон?

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие симптомы наблюдаются у пациентов, страдающих омикроном. По словам чиновника, в этом плане ситуация в нашей стране такая же, как и за рубежом.

Пациенты с омикроном сталкиваются с заложенностью носа, насморком и головной болью. В некоторых случаях болезнь может сопровождаться усталостью, к этому иногда добавляется чихание и першение в горле. Многие пациенты заявляют, что заболевание протекает легко. Это же касается и пограничного состояния, когда человек чувствует, что только начинает заболевать.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Почему мы слышим такие противоречивые сведения относительно омикрона?» Некоторые эксперты утверждают, что этот штамм очень опасен, другие – констатируют противоположное. Мы уже запутались в этой веренице многочисленных заявлений.

А может, эти эксперты ничего толком и не знают, а высказывают лишь предположения и оценочные суждения на основании малого количества информации? Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть эти противоречия. При этом мы никого не обвиняем, а лишь указываем на сложность вопроса. Однако обычным людям не нравится, когда их почитают за глупцов.