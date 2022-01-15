ента новостей

10:20
Как протекает омикрон?
09:46
Поляки не хотят платить
09:20
Каковы экономические ожидания
12:09
Военнослужащие приняли присягу в 33-й бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии
10:38
Что теперь с вывозом мусора?
09:50
Против Путина введут санкции?
08:59
Будет как в Европе
19:48
Сергеев – в «Зените», а Смолов – в «Динамо»
09:24
Как лучше платить НПД?
08:54
Когда подросток может вакцинироваться?
08:47
Со Смольным уже судятся
09:33
Каковы траты на развлечения
09:26
«Водоканал» активно работал
09:02
Бизнес начал бунтовать
09:33
Что употреблять зимой?
08:52
Изъяли электронные сигареты
08:29
Гололед стал новой напастью
10:21
Подарки бывают неудачными
09:29
Выделено допфинансирование для бизнеса
09:13
Огонь уничтожил сотни домов в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш
09:10
В Ленобласти полицейские задержали нарушителя, который игнорировал требования об остановке
08:45
Как вакцинироваться пожилым?
22:48
СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга
08:55
30 тысяч для женщин
08:53
Ситуация стабилизировалась?
08:51
Важность Рождества
10:47
Петербург в лидерах по летальности
10:22
Что с кредитами для бизнеса?
09:24
Когда завершится пандемия
02:17
Европейские страны вводят обязательную вакцинацию для борьбы с волной Омикрон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Как протекает омикрон?

Как протекает омикрон?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Какие симптомы возникают у пациентов с омикроном?

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие симптомы наблюдаются у пациентов, страдающих омикроном. По словам чиновника, в этом плане ситуация в нашей стране такая же, как и за рубежом.

Пациенты с омикроном сталкиваются с заложенностью носа, насморком и головной болью. В некоторых случаях болезнь может сопровождаться усталостью, к этому иногда добавляется чихание и першение в горле. Многие пациенты заявляют, что заболевание протекает легко. Это же касается и пограничного состояния, когда человек чувствует, что только начинает заболевать.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Почему мы слышим такие противоречивые сведения относительно омикрона?» Некоторые эксперты утверждают, что этот штамм очень опасен, другие – констатируют противоположное. Мы уже запутались в этой веренице многочисленных заявлений.

А может, эти эксперты ничего толком и не знают, а высказывают лишь предположения и оценочные суждения на основании малого количества информации? Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть эти противоречия. При этом мы никого не обвиняем, а лишь указываем на сложность вопроса. Однако обычным людям не нравится, когда их почитают за глупцов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-11-2021, 09:47
Что с омикроном?
18-12-2021, 11:01
Откуда попал «омикрон»
1-12-2021, 10:17
Карантин для защиты от «омикрона»
Вчера, 08:59
Будет как в Европе
7-12-2021, 08:49
Вирус стал вакциной?
1-10-2021, 09:33
Наступают очередные сложности

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
840
22-12-2021, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
753
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
904
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
889
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх