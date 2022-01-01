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Питерец.ру » Общество » Как вирус поражает нервную систему

Как вирус поражает нервную систему

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Врач рассказала, как ковид воздействует на нервную систему

Коронавирус оказывает негативное влияние на человеческий организм. Даже вылечившиеся пациенты могут ощущать некоторые проблемы. Это обусловлено токсичностью коронавируса.

Невролог Алла Янаева отметила, что вирус оказывает воздействие на головной мозг. Токсины проникают туда через кровь и вызывают различное поражение. У человека может быть болеть и кружиться голова, возникать тошнота и галлюцинации. Поскольку вирус поражает стенки сосудов, это распространяется и на мозг.

Некоторые люди справляются с проблемой быстрее, у других на это уходит больше времени. По словам Янаевой, поражение нервной системы происходит даже при легкой форме ковида. Очень важно, чтобы после болезни у человека наладилось кровообращение мозга.

«Питерец.ру» подчеркивает, что всеобщая борьба против ковида продолжается. Будем надеяться, что эту напасть наконец-то удастся победить.

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