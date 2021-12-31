Чем запомнился 2021 год?

Прошедший год выдался для Петербурга непростым. Город учился существовать в условиях ограничений. Власти и бизнес стремились преодолеть последствия пандемии. В чем-то сделать это удалось, какие-то моменты восстанавливаются до сих пор.

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация получилась тяжелой для страны в целом. Поэтому во многом выйти на уровень, который был до пандемии, не удалось. Осуществлялись попытки привить граждан от ковида. Однако реакция на призывы к вакцинации была достаточно вялой, и на желаемый уровень коллективного иммунитета выйти не получилось. В школах и вузах использовалась смешанная форма обучения, что было вызвано новыми реалиями.

Некоторые ограничения были сняты, другие же только начали вводить. Особняком стоит историю с Кью-Ар кодами, подтверждающими факт прививки или перенесенного ковида. В общем, город пережил второй год этой непростой коронавирусной эпохи.