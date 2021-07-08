Вакцинируют организации

Вакцинация населения продолжает набирать обороты. Прививочная кампания в Петербурге активно развивается. Желающих пройти вакцинацию становится все больше. Многие люди хотят защитить себя от ковида с помощью специальных препаратов.

В городе также уделяют внимание и вакцинации в организациях. Власти рекомендуют поощрять работников для прохождения вакцинации. Те, кто делает прививку, должны получать какие-то привилегии. Однако этот момент зависит от самих работодателей.

Еще организации, где минимум 60% сотрудников пройдут вакцинацию, получат специальный QR-код. Такие структуры будут иметь статус «Вакцинирован», свидетельствующий о наличии коллективного иммунитета. Если в городе будут вводить жесткие ограничения, они в меньшей степени коснутся таких организаций.

«Питерец.ру» считает, что такой подход оправдан. Предприятия, проявляющие активность в вакцинации, должны иметь некоторые привилегии. Такая тактика может увеличить количество привитых граждан.