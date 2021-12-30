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Питерец.ру » Общество » Массовым детским мероприятиям – нет

Массовым детским мероприятиям – нет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти запретили проводить массовые мероприятия для детей

В Петербурге продолжается борьба с ковидом. Поэтому власти вводят ряд ограничений, призванных предотвратить распространение инфекции. По данным «Питерец.ру», в городе ввели запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей. Этот запрет будет действовать в период новогодних каникул. Необходимо предотвратить заражение ковидом среди детской возрастной группы.

Существуют и ограничения при проведении других новогодних мероприятий. Так артисты, аниматоры и прочие участники должны иметь Кью-Ар код, подтверждающий прохождение вакцинации или факт перенесения коронавируса. Еще не следует проводить мероприятия в холлах или фойе, чтобы недопустить ситуаций, когда зрители находятся рядом друг с другом.

В городе хотят избежать очередного роста заболеваемости. Специалисты прогнозируют, что после новогодних праздников количество зараженных может снова увеличиться.

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