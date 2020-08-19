Детские дома и интернаты посещать можно

«Питерец.ру» главный санитарный врач Северной столицы Наталья Башкетова подписала постановление, разрешающее посещение детдомов и интернатов. Запрет был обусловлен пандемией коронавируса. Власти города пошли на необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Постепенно ограничения в Петербурге начинают сниматься. При этом учреждениям нужно проводить необходимые мероприятия, предупреждающие распространение Covid-19. Хотя ситуация в Северной столице стала гораздо лучше, в городе по-прежнему выявляются новые случаи коронавируса. Ежедневно число заразившихся увеличивается примерно на 150 человек. Так что расслабляться здесь никто не собирается.