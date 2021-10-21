Что делать неофициально переболевшим?

Коронавирусная эпоха приводит к образованию новых слов. Например, в лексиконе появилось такое выражение, как «неофициально переболевший». Это человек, сдавший положительный тест на ковид, но не имеющий официального диагноза от врача.

«Питерец.ру» сообщает, что такие люди смогут тоже получить QR-код. Для решения проблемы следует обратиться в поликлинику, предоставив выписку из больницы или данные о положительном ПЦР-теста. Там внесут информацию в базу, после чего человек получит QR-код переболевшего.

По крайней мере, на словах это решается легко. Посмотрим, как оно происходит в реальности. Не исключено, что неофициально переболевшие столкнутся с рядом сложностей при оформлении QR-кода. Все зависит от того, насколько эффективно будет работать система. У нас она во многих случаях страдает, из-за чего простые вопросы не решаются.