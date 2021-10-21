ента новостей

12:13
Новая Зеландия и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле
12:05
В Петербурге группа автоворов предстанет перед судом
10:53
Что делать неофициально переболевшим?
10:15
Биткоин обновил максимум
09:31
Нерабочим дням быть!
23:58
«Зенит» не смог отстоять ничью в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Ювентуом»
11:19
Северная Корея заявила, что успешно провела испытания новой баллистической ракеты
11:07
Борис Джонсон объявил, что пандемия практически закончилась
11:01
Сенаторы Бразилии отказались от обвинений в убийстве президента Болсонару
10:51
В Ленобласти пенсионер отдал аферистам 150 тысяч рублей
09:39
Как QR-коды повлияют на бизнес
09:09
Они не понимают русскую душу
08:40
Носите маску, господа!
00:19
Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»
09:19
Кто виноват в низких темпах вакцинации?
08:44
Выгодно ли сдавать квартиру?
08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
16:14
Ладожский мост разведут для прохода яхты «ALTER EGO»
16:12
Выставка «Краски радости»
16:09
На старом направлении трассы «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
15:36
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
15:34
Дорожная полиция провела профилактический рейд на крупных трассах Ленобласти
15:31
Рабочие пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте
10:34
В Кронштадте на пожаре погибли три человека
10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
10:18
Акция протеста в Афинах, когда Пекин готовится к Олимпийским играм
09:11
Путин не может общаться с Зеленским
09:10
Бельский поздравил с днем отца
09:07
Беременных призывают прививаться
17:53
Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что делать неофициально переболевшим?

Что делать неофициально переболевшим?

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Как поступать людям, которые перенесли ковид без постановки этого диагноза?

Коронавирусная эпоха приводит к образованию новых слов. Например, в лексиконе появилось такое выражение, как «неофициально переболевший». Это человек, сдавший положительный тест на ковид, но не имеющий официального диагноза от врача.

«Питерец.ру» сообщает, что такие люди смогут тоже получить QR-код. Для решения проблемы следует обратиться в поликлинику, предоставив выписку из больницы или данные о положительном ПЦР-теста. Там внесут информацию в базу, после чего человек получит QR-код переболевшего.

По крайней мере, на словах это решается легко. Посмотрим, как оно происходит в реальности. Не исключено, что неофициально переболевшие столкнутся с рядом сложностей при оформлении QR-кода. Все зависит от того, насколько эффективно будет работать система. У нас она во многих случаях страдает, из-за чего простые вопросы не решаются.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-01-2021, 09:09
Госпитализация без теста на COVID-19
4-02-2014, 08:57
Радикальное предложение
12-12-2019, 23:20
Петербург присоединится к международной акции «Тест по истории Отечества»
8-09-2020, 07:13
Оштрафовали из-за проблем с тестом от коронавируса
20-03-2020, 09:25
Когда следует обращаться к врачу
21-11-2020, 09:03
Чего ждать от образования?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
263
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
239
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
0
319
8-10-2021, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
327
7-10-2021, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
Наверх