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Питерец.ру » Общество » Болеть надо официально!

Болеть надо официально!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mos.ru
Неофициально переболевшие ковидных сертификатов не получат

Все-таки в странном государстве мы живем! У нас работают официально или неофициально. С браками такая же картина. Так еще и переболеть ковидом оказывается тоже можно неофициально. Был у врача и попал в статистику – получи сертификат с этим ненавистным кью-ар кодом. Переболел как-то сам по себе – извини, товарищ, к нелегалам у нас отношение иное.

«Питерец.ру» сообщает, что в Роспотребнадзоре запретили выдавать сертификаты людям, которые перенесли ковид неофициально. Чем же мотивирует свой отказ столь многоуважаемая организация? А причина здесь, действительно, веская, предельно логичная и максимально серьезная. Это оказывается приведет к тому, что чиновники и медики не будут иметь реальных сведений о количестве перенесших ковид.

Ну, прям Америку открыли?! Как будто они сейчас это количество знают?! Либо они такие наивные, либо нас за людей с не очень высоким уровнем интеллекта принимают?! Так бы и сказали: «Простите, граждане, не хотим мы этой лишней головной боли. Нет у нас желания связываться с неофициально переболевшими и коды им выдавать. Не видим в этом необходимости». Мы бы тогда отнеслись с пониманием и почтением.

А если серьезно, то непонятно, что для властей важнее – учет статистики в удобном формате или защита людей от ковида? Но это, как говорится, вопрос риторический.

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